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Индия и Россия нашли способ торговли в обход санкций США

Индия и Россия установят базовый обменный курс рупии к рублю для обхода санкций

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Global Look Press

Индия и Россия хотят ввести базовый обменный курс рупии к рублю для преодоления барьеров в двусторонней торговле, возникших из-за санкций США. Об этом пишет The Economic Times.

«В сложившихся обстоятельствах можно использовать базовый обменный курс рупии к рублю, который может быть установлен Резервным банком Индии и Банком России и который будет приводиться в соответствие с реалиями рынка», — отметил один из собеседников издания.

Вопрос установления базового обменного курса будет обсуждаться на встрече представителей индийского и российского центробанков, которая пройдет в Москве на этой неделе, пишет ET.

Сейчас для получения обменного курса рупии к рублю индийские банки, обрабатывающие платежи с РФ, вынуждены сначала конвертировать валюту в доллар и уже после в рубль.

До этого сообщалось, что Китай и Россия могут перейти на торговлю по бартеру.

Ранее России предрекли сокращение внешней торговли в два раза.

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