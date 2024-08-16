Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Посол заявил о неготовности новых властей Британии к диалогу с Москвой

Посол в Британии Келин: пришедшие к власти лейбористы не готовы к диалогу с РФ

close
100%
Depositphotos

Пришедшие к власти в Великобритании представители Лейбористской партии повторяют антироссийскую риторику своих предшественников, они не готовы к содержательному диалогу с РФ. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол России в Лондоне Андрей Келин.

«Судя по риторике, повторяющей антироссийские установки консерваторов, лейбористы к содержательному диалогу не готовы», — заявил дипломат.

По его словам, в Британии едва ли строят иллюзии, что ключевые проблемы можно будет решить без участия Москвы. Однако на уровне политического руководства это никак не проявляется, добавил Келин.

Также Келин заявил, что после прихода к власти Лейбористской партии взаимодействие между Россией и Великобританией по-прежнему сводится только к нечастым контактам по линии министерства иностранных дел.

До этого посол сказал, что британская общественность начинает сомневаться в необходимости продолжения поддержки Украины, что входит в противоречие с курсом властей страны.

По его словам, финансирование «затратных политических авантюр» уже ставится в британском обществе под вопрос. Однако находящиеся у власти лейбористы не могут «сдать назад» без угрозы потери лица перед западными партнерами.

Ранее российский посол заявил об участии Великобритании в диверсионных операциях ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами