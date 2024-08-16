Посол заявил о неготовности новых властей Британии к диалогу с Москвой

Пришедшие к власти в Великобритании представители Лейбористской партии повторяют антироссийскую риторику своих предшественников, они не готовы к содержательному диалогу с РФ. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол России в Лондоне Андрей Келин.

«Судя по риторике, повторяющей антироссийские установки консерваторов, лейбористы к содержательному диалогу не готовы», — заявил дипломат.

По его словам, в Британии едва ли строят иллюзии, что ключевые проблемы можно будет решить без участия Москвы. Однако на уровне политического руководства это никак не проявляется, добавил Келин.

Также Келин заявил, что после прихода к власти Лейбористской партии взаимодействие между Россией и Великобританией по-прежнему сводится только к нечастым контактам по линии министерства иностранных дел.

До этого посол сказал, что британская общественность начинает сомневаться в необходимости продолжения поддержки Украины, что входит в противоречие с курсом властей страны.

По его словам, финансирование «затратных политических авантюр» уже ставится в британском обществе под вопрос. Однако находящиеся у власти лейбористы не могут «сдать назад» без угрозы потери лица перед западными партнерами.

Ранее российский посол заявил об участии Великобритании в диверсионных операциях ВСУ.