В Германии подтвердили решение об отказе чествовать состоявших в СС офицеров

В ФРГ приняли решение исключить из списка почитаемых военных бывших офицеров вермахта, которые состояли в Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП) и отрядах СС, но затем активно участвовали в построении вооруженных сил послевоенной Германии. Об этом заявил официальный представитель минобороны ФРГ Арне Коллац, сообщает РИА Новости.

Поводом для такого решения стал медийный скандал, разразившийся в Германии. Несколько немецких изданий опубликовали выдержки из внутренней рассылки генерал-лейтенанта Кая Роршнайдера. Из них следовало, что министерство обороны ФРГ планирует расширить составленный в 2018 году «указ о традициях», регламентирующий «культуру памяти» в немецких войсках. В новый расширенный список попали такие личности, как нацистский летчик-ас Эрих Хартманн, который состоял в СС и НСДАП, а также подводник Эрих Топп и 22 других «порождающих традиции персон», служивших в вермахте.

13 августа ситуацию прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, вышеуказанные военные «80 лет считались во всем мире военными преступниками», которых в 1950-е годы взяли на службу в армию Западной Германии, «чтобы держать в страхе свой еще не забывший ужасы национал-социализма народ и создавать напряжение в Европе».

Ранее в МИД РФ поблагодарили немецких антифашистов за влияние на власти ФРГ.