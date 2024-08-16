Операция Вооруженных сил Украины в Курской области спланирована при участии НАТО и западных спецслужб. Такое мнение в интервью «Известиям» выразил помощник президента РФ Николай Патрушев.

Патрушев напомнил, что страны Североатлантического альянса снабжают Украину оружием, отправляют военных инструкторов, снабжают разведданными и в целом контролируют действия Киева.

«Операция в Курской области также спланирована при участии натовцев и западных спецслужб. Эта преступная акция вызвана предчувствием приближающегося неминуемого краха неонацистского киевского режима», — заявил Патрушев.

Кроме того, по мнению Патрушева, заявления Соединенных Штатов о непричастности к атаке на Курскую область не соответствуют действительности. Он выразил уверенность, что «без их участия и непосредственной поддержки Киев бы не рискнул зайти на территорию России».

Атака Вооруженных сил Украины на Курскую область началась 6 августа, боевые действия в регионе продолжаются до настоящего времени.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее эксперт объяснил, почему ВСУ идут на Курскую область, несмотря на провалы в ДНР.