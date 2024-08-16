Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Французский политик призвал прекратить поставки оружия Украине из-за подрыва «Севпотоков»

Филиппо: из-за подрыва «Северных потоков» поддержку Украины нужно прекратить

close
100%
U.S. Marines/Global Look Press

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что диверсии на газопроводах «Северный поток» в Балтийском море в 2022 году санкционировал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом политик написал на своей странице в соцсети Х.

Выразив уверенность в том, что Зеленский «был осведомлен» о планах диверсий и «даже санкционировал их», Филиппо призвал прекратить военную поддержку Украины.

По его словам, Зеленский «клялся всем богам», что он ничего не знает о виновниках подрыва «Севпотоков», однако ему (Филиппо) «все было очевидно с самого начала».

«А мы продолжаем финансировать и вооружать этого негодяя?! Эта диверсия — война против нас!» — написал Филиппо.

14 августа Генпрокуратура Германии выдала ордер на арест инструктора по дайвингу, который подозревается в причастности к подрывам «Северных потоков». Речь идет о сотруднике школы подводного плавания Владимире, гражданине Украины, который в последнее время проживал в Польше. Кроме того, причастными к тому же преступлению считаются еще два инструктора по дайвингу, также граждане Украины.

Повреждения и утечки газа на трех нитках «Северного потока» и «Северного потока — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Сейсмологи зафиксировали два взрыва на маршрутах пролегания газопроводов, которые связывали Россию и Германию. ФСБ России завела дело об акте международного терроризма. Прокуратура Швеции инициировала расследование инцидентов, которое ни к чему не привело.

Ранее депутат немецкого парламента Сара Вагенкнехт также призвала прекратить поставки оружия Украине в случае подтверждения ее причастности к диверсиям на «Северных потоках».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами