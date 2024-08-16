Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что диверсии на газопроводах «Северный поток» в Балтийском море в 2022 году санкционировал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом политик написал на своей странице в соцсети Х.

Выразив уверенность в том, что Зеленский «был осведомлен» о планах диверсий и «даже санкционировал их», Филиппо призвал прекратить военную поддержку Украины.

По его словам, Зеленский «клялся всем богам», что он ничего не знает о виновниках подрыва «Севпотоков», однако ему (Филиппо) «все было очевидно с самого начала».

«А мы продолжаем финансировать и вооружать этого негодяя?! Эта диверсия — война против нас!» — написал Филиппо.

14 августа Генпрокуратура Германии выдала ордер на арест инструктора по дайвингу, который подозревается в причастности к подрывам «Северных потоков». Речь идет о сотруднике школы подводного плавания Владимире, гражданине Украины, который в последнее время проживал в Польше. Кроме того, причастными к тому же преступлению считаются еще два инструктора по дайвингу, также граждане Украины.

Повреждения и утечки газа на трех нитках «Северного потока» и «Северного потока — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Сейсмологи зафиксировали два взрыва на маршрутах пролегания газопроводов, которые связывали Россию и Германию. ФСБ России завела дело об акте международного терроризма. Прокуратура Швеции инициировала расследование инцидентов, которое ни к чему не привело.

Ранее депутат немецкого парламента Сара Вагенкнехт также призвала прекратить поставки оружия Украине в случае подтверждения ее причастности к диверсиям на «Северных потоках».