Бангладеш отозвал послов из России и еще семи стран

МИД Бангладеш отзывает послов из семи стран. Об этом сообщает новостной портал UNB.

В публикации отметили, что отзыв дипломатов распространился на Россию, США, Германию, Японию, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Мальдивы. Во внешнеполитическом ведомстве страны объяснили необходимость такого шага «текущими изменениями».

«Послам <…> было предложено вернуться домой, оставив свои текущие обязанности в соответствующих миссиях за рубежом», — уточнили в сообщении.

Как отметили в публикации, ведомство издало и разослало главам диппредставительств отдельные приказы о переводе с их должностей в посольствах в министерство с формулировкой «принято решение о переводе вас в Дакку». Временное правительство Бангладеш планирует направить новых послов в эти страны. В статье не исключили и «другие изменения».

До этого министр иностранных дел временного правительства Бангладеш Тухид Хоссейн заверил посла РФ Александра Мантыцкого, что новые власти южноазиатской страны продолжат сотрудничество с Москвой во всех сферах.

Ранее газета The Wall Street Journal написала о давлении Индии на США из-за событий в Бангладеш.