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В США заявили, что исход противостояния в Курской области «уже решен»

Экс-сенатор Блэк: атака ВСУ под Курском ослабнет из-за рассредоточения войск

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Станислав Красильников/РИА Новости

Экс-сенатор от штата Виргиния и отставной полковник Вооруженных сил США Ричард Блэк заявил, что атака ВСУ на Курскую область будет ослаблена из-за рассредоточения войск и трудностей с удержанием занимаемых позиций. Его слова приводит YouTube-канал Dialouge Works.

Он считает, что вторжение в российский регион достигло кульминации, и теперь ВСУ теряют силы по мере продвижения и растягивания линий снабжения. На данный момент украинской армии для переброски оружия и припасов необходимо пройти много миль, указал Блэк. Это очень сложно, и атаки ослабевают из-за рассредоточенности, полагает эксперт.

«Русские бросят туда все силы, которые смогут сконцентрировать, и украинцы не продержатся долго — они иссякнут. Так что, по-моему, исход битвы уже решен», — констатировал Блэк.

Бои на территории Курской области идут уже больше недели. Утром 6 августа украинские солдаты пересекли границу и попытались зайти вглубь региона. Спустя два дня Минобороны РФ заявило о сражениях на территории Суджанского и Кореневского районов.

9 августа в трех регионах страны ввели режим контртеррористической операции. Речь идет о Курской, Брянской и Белгородской областях.

Ранее в Раде назвали вторжение в Курскую область сигналом для НАТО.

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