Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего. Видео опубликовано в социальных сетях главы государства.

«Провел Ставку. Фронт. Оружие. Обмен пленными. Законодательные инициативы. Детали — потом», — говорится в подписи к видео.

На опубликованном видео с докладом на заседании выступил главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский. Он рассказал о ситуации в Курской области.

Ранее генеральный штаб ВСУ назвал Купянское и Северское направления ведения боевых действий самыми напряженными на фронте со стороны Украины. Под Купянским направлением боевых действий, согласно украинской классификации, имеется в виду направление от города Купянска Харьковской области к границам РФ. Термин «Северское направление» относится к боям в Донецкой народной республике (ДНР).

До этого Зеленский назвал Покровское и Торецкое направления самыми сложными для ВСУ. Также он упомянул о непростой для украинской стороны ситуации в Харьковской области.

Ранее сообщалось, что штурмовики ВС РФ вошли в Торецк.