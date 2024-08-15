Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский провел заседание ставки

Зеленский провел заседание ставки, Сырский выступил с докладом

close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего. Видео опубликовано в социальных сетях главы государства.

«Провел Ставку. Фронт. Оружие. Обмен пленными. Законодательные инициативы. Детали — потом», — говорится в подписи к видео.

На опубликованном видео с докладом на заседании выступил главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский. Он рассказал о ситуации в Курской области.

Ранее генеральный штаб ВСУ назвал Купянское и Северское направления ведения боевых действий самыми напряженными на фронте со стороны Украины. Под Купянским направлением боевых действий, согласно украинской классификации, имеется в виду направление от города Купянска Харьковской области к границам РФ. Термин «Северское направление» относится к боям в Донецкой народной республике (ДНР).

До этого Зеленский назвал Покровское и Торецкое направления самыми сложными для ВСУ. Также он упомянул о непростой для украинской стороны ситуации в Харьковской области.

Ранее сообщалось, что штурмовики ВС РФ вошли в Торецк.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами