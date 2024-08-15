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На границе с Белоруссией разместят немецких военных

Литва построит на границе с Белоруссией военный городок для немецких военных

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Виктор Толочко/РИА «Новости»

Литва построит в Шальчининкском районе, который расположен на границе с Белоруссией, военный городок для бригады немецких военных. Об этом сообщили в пресс-службе литовского министерства обороны.

В ведомстве уточнили, что городок расположится на полигоне Рудникай. Он станет «крупнейшей военной инфраструктурой в истории Литвы». Площадь военного городка составит 170 гектар.

Также в минобороны отметили, что полигон станет основным местом для тренировок бригады бундесвера. Согласно планам, в республику в течение нескольких лет планируют перебросить около 5 тыс. военных. Полное развертывание бригады запланировано завершить к 2027 году.

В июле глава белорусского государственного пограничного комитета (ГПК) Константин Молостов охарактеризовал обстановку на западных границах республики как сложную в связи с нарастающей милитаризацией приграничья в сопредельных странах-участницах Евросоюза. По его словам, в Минске всегда выступают с предложениями о возвращении к «нормальной работе», несмотря на закрытие пунктов пропуска.

Ранее Лукашенко заявил о готовности предотвращать провокации на госгранице Белоруссии.

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