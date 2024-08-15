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Появилось видео уничтожения британского танка ВСУ в Курской области

Опубликованы кадры уничтожения танка Challenger 2 ВСУ в Курской области

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Global Look Press

Telegram-канал «Армия Ведлер» опубликовал видео, на котором показано уничтожение иностранной техники, используемой Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Курской области.

На представленных кадрах показан движущийся по дороге танк. В один момент он сворачивает с нее и уезжает в сторону лесополосы. После этого, по информации канала, по технике ударил отряд батальона «Каскад Гром».

Позже Telegram-канал «Военный Осведомитель» уточнил, что на кадры попал британский танк Challenger 2, который находился в распоряжении 82-й бригады ВСУ.

15 августа телеканал Sky News сообщил, что Вооруженные силы Украины использовали британские танки Challenger 2 в ходе наступления на территории России. Подробности и количество техники, которую могли задействовать, неизвестны.

Накануне министерство обороны России показало видео с уничтожением американской бронемашины Stryker в Курской области. На ролике видно, что украинские военные спрятали технику под тенью деревьев и прикрыли ветками.

До этого оборонное ведомство сообщило, что российские войска уничтожили ЗРПК «Тунгуска» ВСУ в Курской области. Ракетный комплекс противника был уничтожен при помощи барражирующего боеприпаса «Ланцет».

Ранее в Курской области уничтожили штурмовую группу ВСУ.

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