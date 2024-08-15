В Молдавии оппозиционный депутат рассказала об угрозах в свой адрес

Депутат парламента Молдавии, зампредседателя оппозиционного блока «Победа» в эфире телеканала «Россия-24» Марина Таубер заявила, что она получает информацию со своем предстоящем задержании.

«Получаю много сообщений о том, что меня должны задержать. Был первый шаг, подготовка общественного мнения, как будто бы я что-то нарушила. Я уверена, что власти Молдавии пойдут на все», — сказала она.

Также Таубер рассказала, что получает угрозы своей жизни. Она отметила, что угрозы поступали на ее личный номер телефона. Также неизвестные присылали ей в Telegram фотографию окровавленного ножа с «не очень приятным сообщением».

До этого Таубер сообщила, что оппозиционный блок «Победа» обжаловал запрет на регистрацию для участия в выборах президента в Молдавии. По словам парламентария, Центральная избирательная комиссия Молдавии приняла «незаконное и несправедливое» решение.

Ранее «Победа» выдвинула в качестве своего кандидата в президенты одного из лидеров партии «Возрождение» Василия Болю.