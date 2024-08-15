Депутат парламента Молдавии рассказала об аналоге сайта «Миротворец» в стране

За созданием аналога украинскому сайту «Миротворец» в Молдавии стоит лично президент страны Майя Санду. С таким утверждением выступила заместитель председателя молдавского оппозиционного блока «Победа» Марина Таубер в эфире телеканала «Россия-24».

«Я могу со стопроцентной ответственностью заявить, что за этим (созданием аналога украинского сайта «Миротворец» — прим. ред.) стоят наши власти, лично Майя Санду», — подчеркнула она.

По ее мнению, за соответствующей инициативой также стоят Служба информации и безопасности, а также другие «компетентные органы».

До этого Таубер рассказала, что получает угрозы своей жизни. По ее словам, угроза поступали на ее личный номер телефона. Также неизвестные присылали ей в Telegram фотографию окровавленного ножа с «не очень приятным сообщением».

Ранее оппозиция в Молдавии пообещала властям «решение-сюрприз» ради участия в выборах.