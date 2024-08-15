Посланник папы Римского по вопросам Украины встретился со спецпредставителем КНР

Посланник папы Римского Франциска по урегулированию украинского конфликта кардинал Маттео Дзуппи обсудил со специальным представителем правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэем ситуацию на Украине и необходимость поощрения диалога. Об этом сообщила Служба печати Святого престола.

Разговор состоялся 14 августа в рамках порученной папой миссии и по следам встречи представителей КНР и Ватикана в Пекине в сентябре 2023 года.

Отмечается, в ходе телефонного разговора была выражена большая обеспокоенность сложившейся ситуацией и необходимость поощрения диалога между сторонами при наличии адекватных международных гарантий справедливого и прочного мира.

12 августа турецкий аналитик Энгин Озер заявил, что украинцев готовят к референдуму и мирным переговорам с Россией, которые, вероятно, пройдут в декабре 2024 года.

В этот же день президент Владимир Путин заявил, что Россия не намерена вести диалог с украинскими властями, которые организуют атаки на мирных жителей и ядерные объекты РФ.

По мнению президента РФ, в данный момент Киев при поддержке Запада пытается улучшить свои позиции на будущих переговорах, однако о чем можно говорить с украинскими властями, Россия в настоящее время не представляет.

Ранее на Западе заявили о начале переговоров об обмене взятых в плен в Курской области.