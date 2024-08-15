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Посланник папы Римского по вопросам Украины встретился со спецпредставителем КНР

Кардинал Дзуппи обсудил с представителем КНР необходимость диалога на Украине

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Alessia Giuliani/Keystone Press Agency/Global Look Press

Посланник папы Римского Франциска по урегулированию украинского конфликта кардинал Маттео Дзуппи обсудил со специальным представителем правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэем ситуацию на Украине и необходимость поощрения диалога. Об этом сообщила Служба печати Святого престола.

Разговор состоялся 14 августа в рамках порученной папой миссии и по следам встречи представителей КНР и Ватикана в Пекине в сентябре 2023 года.

Отмечается, в ходе телефонного разговора была выражена большая обеспокоенность сложившейся ситуацией и необходимость поощрения диалога между сторонами при наличии адекватных международных гарантий справедливого и прочного мира.

12 августа турецкий аналитик Энгин Озер заявил, что украинцев готовят к референдуму и мирным переговорам с Россией, которые, вероятно, пройдут в декабре 2024 года.

В этот же день президент Владимир Путин заявил, что Россия не намерена вести диалог с украинскими властями, которые организуют атаки на мирных жителей и ядерные объекты РФ.

По мнению президента РФ, в данный момент Киев при поддержке Запада пытается улучшить свои позиции на будущих переговорах, однако о чем можно говорить с украинскими властями, Россия в настоящее время не представляет.

Ранее на Западе заявили о начале переговоров об обмене взятых в плен в Курской области.

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