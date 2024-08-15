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Бывший разведчик США заявил, что на Западе активно говорят о замене Зеленского

Экс-разведчик Риттер: на Западе ведутся активные дискуссии о замене Зеленского

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Андрей Бортко/РИА Новости

Впервые на Западе начинают говорить о том, что время президента Украины Владимира Зеленского истекло, что ему больше не доверяют как лидеру, что он слишком коррумпирован и неэффективен. Такое мнение высказал бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.

По словам Риттера, сейчас среди западных политиков ведутся активные дискуссии о том, как заменить Зеленского.

Также экс-разведчик обвинил НАТО во вторжении в Россию из-за нападения украинских Вооруженных сил на Курскую область России.

«Что произошло в Курске? НАТО вторглась в Россию», — сказал Риттер.

По его мнению, Россия не вторгалась на Украину, она ответила «на военные преступления», совершенные после госпереворота в республике в 2014 году.

13 августа Служба внешней разведки России сообщила, что американская элита активно ищет замену действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому.

По данным СВР, нового украинского лидера хотят видеть более управляемым и менее коррумпированным. В качестве подходящей, менее дискуссионной фигуры в качестве преемника Зеленского рассматривается бывший глава МВД Украины Арсен Аваков.

Ранее политолог Владимир Скачко заявил, что замена Зеленского на Авакова не устроит Россию.

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