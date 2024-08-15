Армения допустила продолжение работы Минской группы ОБСЕ

Ереван готов рассмотреть вопрос о продолжении работы Минской группы ОБСЕ в контексте подписания мирного договора с Баку. Об этом «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов и признана нежелательной) сообщили в МИД страны, передает ТАСС.

Там отметили, что армянская сторона может рассмотреть вопрос продолжения Минского процесса в контексте всестороннего урегулирования отношений и заключения мирного соглашения.

До этого президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Ереван должен обратиться в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и попросить упразднить Минскую группу по урегулированию Карабахского конфликта.

В начале июня спикер армянского парламента Ален Симонян заявил, что Минская группа ОБСЕ может быть распущена после подписания мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.

Минская группа ОБСЕ создана в 1992 году, она занимается поиском путей мирного урегулирования Карабахского конфликта. Сопредседателями группы являются Россия, США и Франция.

Ранее Армения и Азербайджан завершили первый раунд переговоров по мирному соглашению.