Политолог раскрыл, почему на смену Зеленскому США выбрали именно Авакова

Политолог Владимир Корнилов в интервью Tsargrad.tv прокомментировал заявление Службы внешней разведки (СВР) РФ о том, что США рассматривают кандидатуру экс-главы МВД Украины Арсена Авакова в качестве вероятного преемника нынешнего лидера страны Владимира Зеленского.

По словам эксперта, несмотря на то, что Аваков давно исчез из информационного пространства, он все равно остается одним из самых влиятельных людей на Украине. Бывший глава МВД сохранил верных людей в силовых структурах, имеет влияние в националистических формированиях и поддерживает контакты с западными кураторами, отметил Корнилов.

«Так что когда придет время убирать Зеленского, Аваков будет рассматриваться как один из самых реальных кандидатов на замещение этой должности. С точки зрения Запада во всяком случае», — сказал политолог.

13 августа СВР сообщила, что американская элита активно ищет замену Зеленскому.

Уточняется, что нового украинского лидера хотят видеть более управляемым и менее коррумпированным. В качестве подходящей фигуры, по данным службы, рассматривается Аваков. В СВР также отметили, что новый президент страны может быть более готов к переговорам с Россией.

Ранее в СВР РФ назвали Зеленского угрозой для других стран.