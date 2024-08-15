Политолог объяснил, что стоит за немецким ордером на арест дайвера по делу «СП»

Политолог-германист Тимофей Борисов в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал ситуацию с выданным Германией ордером на арест украинца по подозрению в подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». По мнению эксперта, такие шаги могут делаться для отвода глаз.

Он подчеркнул, что единственную правдоподобную и серьезную версию опубликовал журналист Сеймур Херш, согласно которой, взрывчатка была заложена военными США во время учений НАТО, а сигнал на подрыв газопроводов дали норвежские военные.

«Настоящие подрывники, безусловно, находятся в госструктурах. И настоящие организаторы — это, конечно же, целая страна, потому что взорвать и провести такого рода диверсию какие-то отдельные дайверы на какой-то яхте «Андромеда», у которой нет даже спускового устройства, крана, они, конечно же, не могут», — сказал политолог.

При этом он допустил, что украинцев могли готовить и сопровождать в качестве вторичной группы, чтобы потом пустить следствие по ложному следу.

В августе Федеральная прокуратура Германии направила в Польшу ордер на арест Владимира З. — украинского инструктора по дайвингу, который подозревается в причастности к подрывам «Северных потоков». Как пишут немецкие СМИ, Варшава не отреагировала на запрос. В ФРГ подозревают еще двух украинских дайверов в причастности к диверсии. Все трое могли быть в экипаже яхты «Андромеда», которую, по версии следователей, арендовали исполнители подрывов. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Взрывы на газопроводах произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключают версию о целенаправленной диверсии. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG заявил о беспрецедентных разрушениях, а Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. РФ неоднократно запрашивала информацию о взрывах, но так и не получила ответов.

Ранее предполагаемая исполнительница подрыва «Северных потоков» обвинила СМИ во лжи.