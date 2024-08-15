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Граждан Индии призвали покинуть три региона РФ

Посольство Индии призвало своих граждан покинуть приграничные районы РФ

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Adnan Abidi/Reuters

Посольство Индии в Москве рекомендовало своим гражданам оперативно покинуть территории Брянской, Белгородской и Курской областей России. Об этом сообщили в пресс-службе индийского диппредставительства.

Причинами призыва к временному отъезду посольство назвало «недавние инциденты безопасности». В связи с этим индийским гражданам также рекомендовали принять «необходимые меры предосторожности».

В диппредставительстве напомнили, что любой гражданин Индии при необходимости может связаться с посольством, где ему окажут необходимую поддержку. Для этого надо связаться с ним по электронной почте или телефону.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. 12 августа врио губернатора региона Алексей Смирнов заявил, что под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) находятся 28 населенных пунктов региона. По его словам, судьба около 2 тыс. человек остается неизвестной.

14 августа Смирнов сообщил, что оперштаб принял решение об обязательной эвакуации всего Глушковского района. Он подчеркнул, что координировать выезд местных жителей будут силовые структуры, местная администрация и дружинники курского центра «Патриот».

Ранее Алаудинов объяснил провалы ВСУ в Курской области.

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