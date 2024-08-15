В Молдавии раскрыли, что Санду создает новую партию

Президент Молдавии Майя Санду на фоне падения ее правящей партии «Действие и солидарность» создает новую партию — «Граждане за Европу» — во главе с экс-министром иностранных дел Николаем Попеску. Новая партия будет добиваться переизбрания действующего главы государства. Об этом в эфире телеканала Unimedia заявил бывший премьер Молдавии Владимир Филат.

«Она объединит тех, кто недоволен правлением ПДС (Партии «Действие и солидарность» Санду — прим. ред.), но все еще поддерживает Санду. Речь идет о группе «Граждане за Европу» во главе с Нику Попеску… Основная тема обсуждения новой партии… переизбрать Санду на второй срок», — подчеркнул он (цитата по ТАСС).

До этого лидер оппозиционной партии «Шанс» Алексей Лунгу заявил, что Санду начала подавлять свободу слова в республике, блокируя новые средства массовой информации.

Оппозиционер отметил, что действующее правительство Молдавии старается превратить СМИ в четвертую власть, которая будет работать только на них. Если кто-то не согласен с подобными действиями, то, по словам Лунгу, они сталкиваются с давлением и репрессиями.

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