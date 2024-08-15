Высокопоставленные чиновники в сфере обороны и безопасности Украины сочли, что «Северные потоки» были «законной» целью для страны. Об этом они сообщили газете The Wall Street Journal.

«(Газета — прим. ред.) поговорила с четырьмя высокопоставленными украинскими чиновниками в сфере обороны и безопасности, которые либо участвовали в заговоре, либо были непосредственно осведомлены о нем. Все они заявили, что трубопроводы были законной целью в оборонительной войне Украины против России», — говорится в сообщении издания.

До этого бывший главком ВСУ, посол Украины в Лондоне Валерий Залужный после появления данных о том, что он мог отдать приказ о подрыве «Северных потоков», заявил, что ему ничего не известно о подобном, а любые предположения об обратном являются провокацией.

Ранее WSJ узнала о требовании ЦРУ к Зеленскому отменить подрыв «Северных потоков».