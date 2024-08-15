В США рассказали о требовании к Зеленскому отменить подрыв «Северных потоков»

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) требовало от президента Украины Владимира Зеленского отменить подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что Зеленский согласился на требование и отдал приказ об отмене экс-главкому Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерию Залужному, который проигнорировал распоряжение.

Издание подчеркивает, что команда главкома внесла ряд изменений в изначальный план, но не уточняет какие именно.

До этого пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что власти США осуждают диверсию против газопровода «Северный поток — 2».

Газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест сотрудника школы подводного плавания, который в последнее время проживал в Польше. По данным журналистов, прокуратура также подозревает еще двух украинских инструкторов по дайвингу.

При этом генеральная прокуратура Германии отказалась комментировать информацию о выдаче ордера. Сам украинец, которого подозревают в причастности к подрыву газопроводов, отрицает свою причастность к терактам.

Ранее в Польше рассказали, где находится подозреваемый в подрыве «Северных потоков».