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Залужный отреагировал на данные о его приказе взорвать «Северные потоки»

WSJ: Залужный назвал провокацией данные о его приказе взорвать «Северные потоки»

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Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший главком ВСУ, посол Украины в Лондоне Валерий Залужный после появления данных о том, что он мог отдать приказ о подрыве «Северных потоков», заявил, что ему ничего не известно о подобном, а любые предположения об обратном являются провокацией. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

«Генерал Залужный, ныне посол Украины в Великобритании, заявил в текстовой переписке, что ему ничего не известно о какой-либо подобной операции и что любые предположения об обратном являются «простой провокацией». Вооруженные силы Украины, добавил он, не уполномочены проводить зарубежные миссии, и поэтому он не мог быть в них замешан», — говорится в сообщении издания.

Кроме того, отмечается, что высокопоставленный сотрудник СБУ отрицает причастность своего правительства к подрыву «Северных потоков».

До этого The Wall Street Journal писала, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) требовало от президента Украины Владимира Зеленского отменить подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».

В публикации отмечалось, что Зеленский согласился на требование и отдал приказ об отмене экс-главкому Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерию Залужному, который проигнорировал распоряжение.

Ранее США осудили диверсию против «Северного потока-2».

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