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США осудили диверсию против «Северного потока-2»

Белый дом осудил диверсию против газопровода «Северный поток-2»

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Сергей Мамонтов/РИА «Новости»

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что власти США осуждают диверсию против газопровода ««Северный поток — 2» . Об этом сообщает ТАСС.

Она подчеркнула, что Вашингтон не был в курсе о том, что Германия выдала ордер на арест подозреваемого гражданина Украины. Жан-Пьер добавила, что американская сторона не выступала в поддержку этого.

До этого стало известно, что подозреваемый в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» украинец хотел получить гражданство России.

Газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест сотрудника школы подводного плавания, который в последнее время проживал в Польше. По данным журналистов, прокуратура также подозревает еще двух украинских инструкторов по дайвингу.

При этом генеральная прокуратура Германии отказалась комментировать информацию о выдаче ордера. Сам украинец, которого подозревают в причастности к подрыву газопроводов, отрицает свою причастность к терактам.

Ранее в Польше рассказали, где находится подозреваемый в подрыве «Северных потоков».

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