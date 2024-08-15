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В Раде заявили, что Зеленскому «никто не поможет» после атаки ВСУ на Курскую область

Дубинский: в случае провала в Курской области Зеленскому никто не поможет

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Jeff Overs/BBC/Reuters

Украинскому лидеру «ничего не поможет» в случае провала атаки ВСУ на Курскую область. С такой оценкой ситуации выступил депутат Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Если операция в Курске не будет успешной — … Зеленскому уже ничего и никто не поможет», — подчеркнул он, отметив отсутствие потенциальных преимуществ для Украины в результате предпринятой акции.

Как отметил депутат Рады, атака ВСУ на территорию Курской области может обернуться крахом обороны украинских войск на Покровском направлении.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее личный состав и технику ВСУ в Курской области поразили авиабомбами.

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