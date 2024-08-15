Экс-президента Аргентины обвинили в домашнем насилии

Прокуратура обвинила бывшего президента Аргентины Альберто Фернандеса в избиении бывшей гражданской жены Фабиолы Яньес. Об этом пишет издание La Nación.

Федеральный прокурор Рамиро Гонсалес обвинил Фернандеса в нанесении «серьезных телесных повреждений при отягчающих обстоятельствах» и «угрозе применения силы». Ожидается проведение около 30 следственных мероприятий. Прокурор запросил записи камер видеонаблюдения на вилле Фернандеса, сделанные в последние два года, а также потребовал сохранить записи за последние четыре года.

По словам прокурора, политик избивал свою возлюбленную и подвергал ее домогательствам и унижениям, в том числе используя неравенство в их положении, связанное с его приходом на пост президента. В обвинительном акте перечислены девять актов насилия Фернандеса в отношении бывшей жены, в том числе принуждение к аборту, удар в живот во время предположительной беременности, нанесение травмы руки, удар в глаз на публике, а также несколько эпизодов преследования после разрыва отношений в 2023 году.

Альберто Фернандес занимал пост президента с 10 декабря 2019 по 10 декабря 2023 года. Его отношения с Яньес не были оформлены официально, однако в 2022 году у них родился сын.

До этого Фернандес заявил, что получил угрозу жизни.

Ранее супруга депутата гордумы Якутска обвинила его в избиении и угрозах.