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Напарник Харрис на выборах заявил о готовности к дебатам

Напарник Харрис на выборах Уолз анонсировал дебаты с Джей Ди Вэнсом 1 октября

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Annabelle Gordon/Consolidated News Photos, Phil Lewis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кандидат на пост вице-президента США Тим Уолз анонсировал дебаты с выбранным бывшим президентом США Дональдом Трампом кандидатом на тот же пост от Республиканской партии Джеймсом Дэвидом Вэнсом 1 октября. Его слова приводит РИА Новости со ссылкой на публикацию Уолза в социальной сети X.

Публикация Уолза стала ответом на предположения CNN о дате предстоящих дебатов двух политиков.

До этого кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джеймс Дэвид Вэнс заявил, что Вашингтон не обязан обеспечивать обороноспособность стран Европы в случае военной угрозы.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Предполагалось, что нынешний президент США Джо Байден будет выдвигаться от Демократической партии. Однако 21 июля он объявил о выходе из гонки и поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.
От Республиканской партии на выдвижение претендует бывший президент США Дональд Трамп.

13 июля Трамп пережил покушение на свою жизнь во время предвыборного митинга в Пенсильвании. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

После покушения на Трампа его основной соперник, действующий президент США Джо Байден, вышел из предвыборной гонки, а Демократическая партия США временно приостановила предвыборную агитацию. Вместо Байдена претендовать на номинирование от «демократов» стала вице-президент Камала Харрис.

Ранее Трамп похвастался спасением кандидата Харрис в вице-президенты.

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Выборы в США — 2024
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