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В Буркина-Фасо организовано собственное агентство по атомной энергии

В Буркина-Фасо появилось агентство по атомной энергии, будет построена АЭС

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Sophie Garcia/AP

Правительство Буркина-Фасо, возглавляемое капитаном Ибрагимом Траоре, приняло решение о создании национального агентства по атомной энергии. Об этом сообщает Буркинийское информационное агентство (БИА).

В новом документе изложены основные положения, касающиеся полномочий и работы Буркинийского агентства по атомной энергии (БААЭ).

Как отметил Траоре, создание БААЭ «способствует достижению энергетической независимости Буркина-Фасо, содействует индустриализации страны и улучшает доступ к электроэнергии для всех граждан».

В конце июля текущего года правительство страны утвердило законопроект, предоставляющий привилегии и иммунитеты экспертам и должностным лицам МАГАТЭ, которые будут работать в Буркина-Фасо в процессе строительства атомной электростанции.

По информации БИА, Буркина-Фасо планирует возвести атомную электростанцию к 2030 году, чтобы удовлетворить растущие потребности в электроэнергии, которые, по прогнозам, могут утроиться в ближайшие годы.

В конце марта 2024 года Россия и Буркина-Фасо подписали дорожную карту для развития сотрудничества в области мирного использования атомной энергии.

Ранее Белоусов обсудил сотрудничество с делегациями Буркина-Фасо и Нигера.

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