Эксперты отметили неловкое положение администрации Байдена из-за действий ВСУ

Атака ВСУ на Курскую область поставила администрацию действующего президента США Джо Байдена в неловкое положение из-за необходимости публично поддерживать Киев вопреки собственным сомнениям. Об этом пишет журнал Foreign Policy.

«Бои поставили администрацию в неловкое положение, так как ей приходится публично поддерживать действия украинцев несмотря на внутренние сомнения по поводу конечного результата», — говорится в публикации.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого в Белом доме отвергли причастность к организации атаки ВСУ на Курскую область.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Ранее стало известно о реакции чиновников США на вторжение ВСУ в Курскую область.