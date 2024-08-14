Нетаньяху утвердил делегацию на переговоры по сектору Газа

Представители Израиля направятся 15 августа на переговоры об урегулировании ситуации в секторе Газа. Как сообщает ТАСС, решение утвердил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху утвердил завтрашний отъезд израильской делегации в Доху», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Нетаньяху также утвердил мандат на ведение переговоров.

Накануне стало известно, что палестинское радикальное движение ХАМАС не будет принимать участия в консультациях о перемирии в секторе Газа, которые должны пройти 15 августа в Катаре или Египте. Об этом сообщил представитель ХАМАС в Ливане Ахмад Абдул Хади. По его словам, хотя движение в целом не против проведения переговоров о прекращении огня, они сейчас невозможны, так как, по его словам, Биньямин Нетаньяху не заинтересован в достижении соглашения о перемирии.

Ранее сообщалось, что Иран не направит своих наблюдателей на предстоящие мирные переговоры по сектору Газа.