Стало известно о желании Харрис дистанцироваться от Байдена по ряду вопросов

Вице-президент США и кандидат в главы государства от Демократической партии Камала Харрис пытается дистанцироваться от действующего американского лидера Джо Байдена по ряду вопросов. Об этом пишет Axios со ссылкой на советников политика.

«Ее советники [говорят] об этом в частном порядке: она хочет размежеваться с Байденом по вопросам, в которых он непопулярен», — говорится в материале.

Журналисты уточнили, что одним из таких вопросов является рост цен. По информации портала, Харрис стремится стать антиподом Байдена и с этой целью предлагает более ясные решения по проблеме инфляции.

Кроме того, вице-президент США желает дистанцироваться от «старомодных взглядов» нынешнего главы государства на демократию. В публикации подчеркивается, что политик хочет, чтобы избиратели воспринимали ее как «проводника перемен».

При этом источники издания обратили внимание, что граждане мало знают о политических взглядах Харрис. В связи с этим кандидат в американские лидеры не боится «переобуваться» и отказываться от «более либеральных взглядов», которых придерживалась долгое время.

Очередные президентские выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года. Республиканская партия выдвинула в качестве своего кандидата бывшего главу государства Дональда Трампа.

Ранее предвыборный штаб Харрис подвергся хакерской атаке.