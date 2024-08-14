Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о желании Харрис дистанцироваться от Байдена по ряду вопросов

Axios: Харрис стремится дистанцироваться от непопулярных инициатив Байдена

close
100%
Carlos Barria/Reuters

Вице-президент США и кандидат в главы государства от Демократической партии Камала Харрис пытается дистанцироваться от действующего американского лидера Джо Байдена по ряду вопросов. Об этом пишет Axios со ссылкой на советников политика.

«Ее советники [говорят] об этом в частном порядке: она хочет размежеваться с Байденом по вопросам, в которых он непопулярен», — говорится в материале.

Журналисты уточнили, что одним из таких вопросов является рост цен. По информации портала, Харрис стремится стать антиподом Байдена и с этой целью предлагает более ясные решения по проблеме инфляции.

Кроме того, вице-президент США желает дистанцироваться от «старомодных взглядов» нынешнего главы государства на демократию. В публикации подчеркивается, что политик хочет, чтобы избиратели воспринимали ее как «проводника перемен».

При этом источники издания обратили внимание, что граждане мало знают о политических взглядах Харрис. В связи с этим кандидат в американские лидеры не боится «переобуваться» и отказываться от «более либеральных взглядов», которых придерживалась долгое время.

Очередные президентские выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года. Республиканская партия выдвинула в качестве своего кандидата бывшего главу государства Дональда Трампа.

Ранее предвыборный штаб Харрис подвергся хакерской атаке.

Все новости на тему:
Выборы в США — 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами