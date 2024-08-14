Лавров оценил твердость Сербии в противостоянии вмешательства Запада

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с заместителем председателя правительства Сербии Александром Вулином заявил, что Москва ценит твердость Белграда в противодействии попыткам Запада организовать цветную революцию в стране. Его слова приводятся в Telegram-канале российского внешнедипломатического ведомства.

«Мы оценили твердость президента Сербии Александра Вучича и всей его команды в противодействии этим попыткам, в отстаивании тех принципов, которые вызывают раздражение на Западе...» — сказал он.

Также Лавров подчеркнул, что в двусторонних отношениях у Сербии и России много планов.

«Им хотят помешать. Убежден, что регулярные контакты... продолжают укреплять прочный фундамент, отвечающий интересам наших народов», — отметил Лавров.

До этого вице-премьер Сербии Александар Вулин заявил, что не является «русским агентом», но полагает, что для Сербии отношения с Россией имеют ключевое значение.

Ранее Вулин прокомментировал поставки сербского оружия Украине.