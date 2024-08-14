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В Совфеде объяснили, почему Россия не обращается к ОДКБ из-за ситуации под Курском

Сенатор Джабаров: РФ не просит помощи ОДКБ под Курском, так как справится сама

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Виктор Толочко/РИА Новости

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия не обращается за помощью к странам-членам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из-за ситуации в Курской области, поскольку может справиться сама. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

Он выразил уверенность, что, если России будет угрожать «экзистенциальная опасность» и Москва обратится к ОДКБ, союзники придут на помощь.

«В наш конфликт с Украиной мы сознательно не вовлекаем наших союзников. Россия вполне справится с бандами украинских террористов и иностранных наемников самостоятельно и это лишь укрепит ее авторитет в ОДКБ», — написал Джабаров.

14 августа сообщалось, что российские войска успешно блокируют украинские попытки прорваться вглубь Курской области. В результате боев ВСУ уже потеряли более 2 тысяч военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер. Ситуация остается напряженной, но контроль над линией фронта сохраняется. Подробнее - в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США задались двумя вопросами касательно действий ВСУ в Курской области.

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