Эрдоган пообещал бороться с попытками Израиля «разжечь огонь»

Турция будет бороться с попытками Израиля «разжечь огонь» в регионе. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в Анкаре в связи с днем создания правящей Партии справедливости и развития (Ak Parti), передает РИА Новости.

По словам турецкого лидера, Анкара будет бороться до тех пор, пока «устроившие кровопролитие в Газе, не будут привлечены к ответственности».

До этого газета The Wall Street Journal сообщила, что в руководстве Израиля произошел раскол из-за споров о необходимости атаки на ливанскую «Хезболлу». Источник утверждает, что министр обороны Йоав Галант считает целесообразным прекращение огня в Газе. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с другой стороны заявил, что не хочет войны, но пообещал «большую плату» в ответ на атаку.

В конце июля в результате израильского удара был устранен глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания. Он прибыл в Тегеран для участия в инаугурации нового президента Ирана. ХАМАС возложил ответственность за это на Израиль и США, заявив, что атака не останется без ответа.

Израильские представители отказались комментировать инцидент, а США отвергли свою причастность.

Позже американская газета The New York Times сообщила, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи отдал приказ о нанесении удара по Израилю в качестве мести за Ханию.

Ранее российский дипломат назвал СБ ООН заложником позиции США по Газе.