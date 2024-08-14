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Врио главы Вологодской области показал свое рукопожатие со Сталиным

Врио главы Вологодской области показал портрет, где пожимает руку Иосифу Сталину

Временно исполняющий обязанности главы Вологодской области Георгий Филимонов показал портрет, где пожимает руку советскому лидеру Иосифу Сталину. Он опубликовал видео в telescope-канале, показав интерьер своего кабинета.

«По многочисленным просьбам показываю интерьер своей приемной, где развешаны портреты со Сталиным и Лениным», — сообщил Филимонов.

Помимо советских вождей, у Филимонова в приемной также есть бюсты основателя Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК) Феликса Дзержинского и китайского лидера Мао Цзэдуна.

Георгий Филимонов с 28 мая 2024 также является секретарем Вологодского регионального отделения партии «Единая Россия».

До этого стало известно, что партия «Коммунисты России» планирует открыть «Сталин-центры» в городах-миллионниках и областных центрах к 2024 году, ко дню рождения Иосифа Сталина.

Ранее правнук Сталина назвал настоящую дату рождения вождя.

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