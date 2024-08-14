Врио главы Вологодской области показал свое рукопожатие со Сталиным

Временно исполняющий обязанности главы Вологодской области Георгий Филимонов показал портрет, где пожимает руку советскому лидеру Иосифу Сталину. Он опубликовал видео в telescope-канале, показав интерьер своего кабинета.

«По многочисленным просьбам показываю интерьер своей приемной, где развешаны портреты со Сталиным и Лениным», — сообщил Филимонов.

Помимо советских вождей, у Филимонова в приемной также есть бюсты основателя Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК) Феликса Дзержинского и китайского лидера Мао Цзэдуна.

Георгий Филимонов с 28 мая 2024 также является секретарем Вологодского регионального отделения партии «Единая Россия».

До этого стало известно, что партия «Коммунисты России» планирует открыть «Сталин-центры» в городах-миллионниках и областных центрах к 2024 году, ко дню рождения Иосифа Сталина.

Ранее правнук Сталина назвал настоящую дату рождения вождя.