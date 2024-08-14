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Россия вышла из еще одной европейской конвенции

Россия вышла из Рамочной конвенции о защите нацменьшинств

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Россия прекратила действие Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств. Сообщение об этом появилось на сайте официального опубликования правовых актов.

«1 августа 2024 года прекращено действие Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств, подписанной от имени Российской Федерации в Страсбурге 28 февраля 1996 года, в отношениях Российской Федерации с другими участниками конвенции», — указано в документе.

В России защита национальных меньшинств определяется и гарантируется Конституцией РФ, а также находится в совместном ведении федерального центра и регионов России.

До этого правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о денонсации Россией Конвенции о Международном совете по исследованию моря (ICES), подписанной в 1964 году.

В мае прошлого года о возможности выхода России из совета, если ее членство не восстановят в полном объеме, допустил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Ранее МИД России обвинил Совет государств Балтийского моря в краже членского взноса.

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