В Киргизии рекомендовали гражданам воздержаться от поездок в три региона РФ

Власти Киргизии рекомендовали своим гражданам временно воздержаться от поездок в Белгородскую, Брянскую и Курскую области России, которые граничат с Украиной, в связи с обострением там обстановки. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте киргизского внешнеполитического ведомства.

«Посольство (Киргизии в РФ. — «Газета.Ru») рекомендует гражданам Кыргызской Республики временно воздержаться от поездок в упомянутые субъекты России до стабилизации текущей обстановки», — говорится в публикации.

В тексте поясняется, что рекомендация была дана в связи с введением в Курской области режима чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального уровня, а также в Белгородской области режима ЧС регионального уровня.

За соответствующей помощью или консультацией «в случае возникновения необходимости» соотечественникам посоветовали обращаться в диппредставительство республики в Москве.

9 августа обстановку в Курской области признали ЧС федерального характера. 14 августа в Белгородской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального уровня.

Ранее сообщалось, что пострадавшим жителям Белгородской области хотят увеличить компенсации.