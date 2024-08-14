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В Евросоюзе испугались возможной реакции Маска на письмо еврокомиссара

FT: в ЕС испугались обратного эффекта от письма еврокомиссара Бретона Маску

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Jonathan Ernst/Gonzalo Fuentes/File Photo/Reuters

Чиновники в Европейском союзе (ЕС) испугались обратного эффекта от письма еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, которое он направил американскому миллиардеру Илону Маску перед интервью с экс-президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По мнению автора статьи, европейские чиновники в частном порядке сообщили, что опасаются обратного эффекта от письма Бретона. Они считают, что это письмо могло еще больше спровоцировать вспыльчивого американского предпринимателя.

Издание также привело слова европейских чиновников, резюмировавших, что письмо Бретона было «бесполезным».

Перед интервью с Трампом Бретон предупредил Маска об ответственности за распространение «вредоносного контента». В ответ миллиардер сравнил чиновника с известным комедийным персонажем.

Интервью Маска с Трампом транслировалось ночью 13 августа. По словам владельца X, его разговор с кандидатом в президенты США и последующие обсуждения в социальной сети собрали около миллиарда просмотров.

Ранее FT объяснило, чем интервью Трампа и Маска напугало Европу.

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