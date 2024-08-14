МИД России назвал атаку на Запорожскую АЭС актом ядерного терроризма

Обстрел Запорожской атомной электростанции (АЭС) с использованием беспилотных летательных аппаратов — это акт ядерного терроризма, который показал суть режима Владимира Зеленского, подстрекаемого западными странами ко все новым преступным авантюрам. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, ее слова приводятся на сайте ведомства.

Она напомнила, что 11 августа с помощью дрона-камикадзе ВСУ был нанесен удар по Запорожской АЭС из подконтрольного Украине Никополя Днепропетровской области.

«Данный акт ядерного терроризма показал, какую опасность для всего мира представляют собой режим Зеленского, подстрекаемый Западом ко все новым преступным авантюрам, непрерывные поставки Киеву смертоносных вооружений и его регулярная финансовая подпитка», — отметила дипломат.

До этого Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не назвало причины пожара после повторного осмотра градирни Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Ранее российскую сторону разочаровала оценка МАГАТЭ ситуации на ЗАЭС.