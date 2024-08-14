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Захарова объяснила, с чем связана атака ВСУ на Курскую область

Захарова: Киев атаками на Курскую область не добился своей главной цели

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Атаками на Курскую область Киев не добился главной цели — отвлечь Вооруженные силы России от Донбасса и Слобожанщины. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Захарова, слова которой приводит пресс-служба ведомства.

«Главной своей цели — отвлечь российские вооруженные силы от Донбасса и Слобожанщины — режим Зеленского не добился. В настоящее время украинские боевики, прорвавшиеся на территорию Курской области, получают решительный отпор со стороны Вооруженных сил Российской Федерации», — заявила она.

По словам дипломата, атака украинской армии на Курскую область связана с провальной ситуацией для ВСУ на Донбассе.

Атаки ВСУ на территорию России при соучастии натовских покровителей, полностью подтверждают актуальность целей и задач спецоперации, которые обязательно будут выполнены, заключила Захарова.

Слобожанщина — область на северо-востоке Украины и юго-западе Черноземья в России, собирательное название Харьковской, Сумской и Белгородской областей.

14 августа сообщалось, что российские войска успешно блокируют украинские попытки прорваться вглубь Курской области. В результате боев ВСУ уже потеряли более 2 тысяч военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер. Ситуация остается напряженной, но контроль над линией фронта сохраняется. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Казахстан призвал к мирному решению конфликта между Россией и Украиной.

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Атаки на Курскую область
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