Байден обиделся на Обаму и Пелоси

Президент США Джо Байден расстроен тем, что Барак Обама лично не сказал ему о необходимости выйти из предвыборной гонки, а также давлением экс-спикера палаты представителей Нэнси Пелоси по поводу его снятия с выборов. Об этом пишет Politico.

Как пишет издание, Байден заявил своим ближайшим сторонникам, что смирился с решением выйти из президентской гонки, однако испытывает разочарование в отношении ряда членов Демократической партии, которые заставили его это сделать. Речь идет о Бараке Обаме, Нэнси Пелоси и Чаке Шумере.

В материале отмечается, что Пелоси в последнее время находится в центре внимания, публично объясняя свою роль в принятии Байденом решения о выходе из гонки. Действующий президент и бывший спикер палаты представителей не общались с тех пор, как Байден заявил о решении сняться с выборов, говорится в тексте.

«Байден также испытывает недовольство тем, что Обама – его друг и бывший босс – не позвонил ему напрямую, чтобы высказать свою озабоченность по поводу кампании после катастрофических дебатов в Атланте в конце июня», — пишет Politico.

21 июля Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Он отметил, что для Демократической партии и страны будет лучше, если он сосредоточится на исполнении своих обязанностей как президента до конца нынешнего срока.

На следующий день вице-президент США Камала Харрис выдвинула свою кандидатуру на выборы президента страны от Демократической партии.

Ранее Обама пригрозил Байдену отставкой по статье конституции.