Названа дата переговоров по Газе

Очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации в секторе Газа пройдет 15 августа в Катаре. Об этом ТАСС сообщил советник офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман.

«Очередной раунд переговоров должен состояться завтра (15 августа — прим. ред.) в Дохе, столице Катара. Возглавит израильскую делегацию руководитель «Моссада» Давид Барнеа», — сказал он.

До этого представитель ХАМАС в Ливане Ахмад Абдул Хади заявил, что палестинское радикальное движение ХАМАС не будет принимать участия в консультациях о перемирии в секторе Газа. По его словам, хотя движение в целом не против проведения переговоров, они сейчас невозможны, так как Нетаньяху не заинтересован в достижении соглашения о перемирии.

Аналогичное решение 13 августа приняло правительство Ирана. Как сообщил представитель дипломатической миссии исламской республики при ООН, Тегеран не направит своих наблюдателей на предстоящие мирные переговоры по сектору Газа.

Ранее Нетаньяху оценил шансы договориться по Газе после покушения на Ханию.

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