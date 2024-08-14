В РФ назвали оправданными опасения Минска по поводу провокаций со стороны Киева

Минск небезосновательно опасается провокаций со стороны Киева, усиливая границу с Украиной. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал научный сотрудник дипломатической академии Вадим Козюлин, комментируя недавний залет на белорусскую территорию украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

»Вашингтон тоже занял двоякую позицию. С одной стороны, вроде как мы не в курсе и не поддерживаем, точнее сказать, не причастны к последним событиям, к последним действиям Киева. Но, с другой стороны, оказываем поддержку, и, в принципе, возражения это не вызывает. Поэтому такая провокационная позиция, конечно, должна вызывать опасения и в Белоруссии», — сказал Козюлин.

10 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об уничтожении воздушных целей над территорией страны. Инцидент случился накануне вечером. По словам главы государства, перехват был произведен ПВО страны на высоте 1,5 км. Лукашенко также сообщил, что сбитые объекты, предположительно, были ударными беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ).

11 августа МИД Белоруссии допустил разрыв дипломатических отношений с Украиной из-за ее провокаций. В свою очередь, Киев счел неуместным реагировать на опасения соседей по поводу БПЛА.

В тот же день пресс-служба министерства обороны Белоруссии сообщила, что белорусские танкисты выдвинулись к границе с Украиной. Согласно заявлению ведомства, подразделения одного из механизированных соединений привели в готовность для выполнения задач по предназначению.

13 августа Минск обратил внимание председателя Совета Безопасности ООН на опасность провокаций Украины, чьи беспилотники были сбиты в воздушном пространстве Белоруссии.

Ранее белорусские военнослужащие вылетели на учения в Россию.