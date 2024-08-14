Военный эксперт: Украина давно получила карт-бланш на поведение бандита

Белоруссия давно привыкла к тому, что на ее границе стоят войска НАТО, но периодически Киев повышает градус напряженности, провоцируя Минск на «неадекватные меры». Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал генерал-майор, глава президиума общественной организации «Офицеры России» Сергей Липовой, комментируя недавний залет на белорусскую территорию украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Украина давно получила карт-бланш на поведение бандита на большой дороге. Западная общественность, пресса, политики на все это закрывают глаза. Они заинтересованы, чтобы очаг напряженности вокруг Украины сохранился, чтобы на Украине продолжалась война. Но не на территории Европы, а именно на территории Белоруссии и Украины», — подчеркнул эксперт.

10 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об уничтожении воздушных целей над территорией страны. Инцидент случился накануне вечером. По словам главы государства, перехват был произведен ПВО страны на высоте 1,5 км. Лукашенко также сообщил, что сбитые объекты, предположительно, были ударными беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ).

11 августа МИД Белоруссии допустил разрыв дипломатических отношений с Украиной из-за ее провокаций. В свою очередь, Киев счел неуместным реагировать на опасения соседей по поводу БПЛА.

13 августа Минск обратил внимание председателя Совета Безопасности ООН на опасность провокаций Украины, чьи беспилотники были сбиты в воздушном пространстве Белоруссии.

Ранее в Белоруссии сообщили, что НАТО наращивает военную группировку у границы.