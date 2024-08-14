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В МИД заявили, что Киев поставил тему переговоров на долгую паузу

МИД: Киев поставил тему переговоров на долгую паузу атаками на Курскую область

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Украина поставила тему мирных переговоров с Россией на долгосрочную паузу после атак на Курскую область. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, слова которого передает ТАСС.

«Есть констатация, что именно террористическими действиями на курском направлении Украина как минимум поставила на долгосрочную паузу трек, связанный с мирными переговорами», — заявил дипломат.

До этого британское издание Financial Times (FT) написало, что Запад будет принуждать Киев к миру и началу переговоров с Москвой вне зависимости от итогов президентских выборов в США и возможной победы на них кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа.

12 августа российский лидер Владимир Путин заявил, что вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Он также заявил, что Россия не намерена вести диалог с украинскими властями, которые организуют атаки на мирных жителей и ядерные объекты РФ.

Ранее NYT назвала предложения Путина по Украине реальными.

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