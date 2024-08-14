Стало известно об отсутствии интереса Польши к делу о подрыве «Северных потоков»

Власти Польши с самого начала не содействовали расследованию взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщила газета Süddeutsche Zeitung (SZ) со ссылкой на совместное расследование с телеканалом ARD и газетой Die Zeit.

В ходе расследования было установлено, что Варшаву не интересовало раскрытие дела о подрывах «Северных потоков». Кроме того, стало известно, что записи в гавани польского города Кольберг, в которой с 19 по 20 сентября 2022 года стояла парусная яхта «Андромеда», уже удалены. Судно находится в центре внимания немецкого расследования.

По данным издания, персональные данные, которые позже передали власти в Варшаве, оказались бесполезными. Следователи также жаловались, что у них возникало ощущение, что Польша сознательно затягивала ход разбирательства.

SZ утверждает, что Варшава до сих пор не ответила на запрос Берлина о юридической помощи в аресте украинского инструктора по дайвингу Владимира Ц. Его подозревают в причастности к подрывам трубопроводов.

26 сентября 2022 года были зафиксированы повреждения и утечки газа на трех нитках «Северного потока» и «Северного потока — 2». Сейсмологи зафиксировали два взрыва на маршрутах пролегания газопроводов. В результате ФСБ России завела дело об акте международного терроризма. Прокуратура Швеции инициировала расследование подрыва потоков.

Ранее в Германии предложили восстановить газопровод «Северный поток».