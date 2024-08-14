В Молдавии посчитали шуткой призыв принять закон об иноагентах

Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил, что призывы принять в стране закон об иностранных агентах вызывают тревогу, поскольку это саботирует европейский курс страны и подрывает демократию. Так он отреагировал на слова экс-президента Игоря Додона о необходимости разработать закон об иноагентах по примеру Грузии, сообщает NewsMaker.

«Услышав подобное заявление я подумал, что это шутка, ведь человек, заботящийся о своей стране, не мог сказать такого. Когда молдавский политический лидер заявляет о планах саботировать европейский курс страны, подорвать демократию, то это вызывает тревогу», — заявил Попшой.

По его словам, такой политический подход, который разделяют ряд кандидатов в президенты, несет риски для будущего страны. Попшой предупредил, что действующая власть не смирится с таким развитием событий и будет отстаивать право «стать частью большой европейской семьи».

До этого экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что Молдавии необходим закон об иноагентах по примеру того, что в мае был принят в Грузии.

«Нам нужны инструменты для проверки того, чем в Молдове занимаются неправительственные организации, которые становятся отдельной ветвью власти в нашей стране и имеют даже большую силу, чем СМИ и политики. У этих НПО колоссальные бюджеты — сотни миллионов», — подчеркнул он.

Ранее в Молдавии заявили о «рекордах» Санду в подавлении свободы слова.