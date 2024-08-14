Польша хочет обсудить с Белоруссией открытие пунктов пропуска

Глава польского МВД Томаш Семоняк в эфире радиостанции RadioZET заявил, что власти Польши видят основания для проведения с Белоруссией «доверительных переговоров» об открытии пунктов пропуска.

«Ясно, что эти переговоры должны проводиться в доверии, чтобы они были успешными», — ответил Семоняк на вопрос, намерена ли Варшава открыть закрытые пункты пропуска или закрыть оставшиеся.

До этого депутаты Европарламента (ЕП) от Италии раскритиковали власти Польши из-за создания буферной зоны на границе с Белоруссией.

Парламентарии напомнили, что в июле 2023 года польский парламент принял закон, который разрешает полиции применять огнестрельное оружие против мигрантов, пытающихся пройти через буферную зону на польско-белорусской границе.

Политолог Андрей Суздальцев говорил, что, несмотря на напряженные отношения между Польшей и Белоруссией, первая не решается закрыть границу с соседом, поскольку от этого может пострадать ее экономика.

Ранее Польша предложила ЕС отменить торговые привилегии Украины.