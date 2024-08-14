На ЗАЭС раскрыли, что делают представители МАГАТЭ на поврежденной станции

На Запорожской атомной станции постоянно находятся эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Сейчас это четыре сотрудника, которые контролируют работу станции после повреждения от обстрелов Украины и делают определенные запросы, рассказала 360.ru директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

Сейчас на станции, где после ударов ВСУ загорелась градирня, все в порядке, все энергоблоки остановлены. Представители МАГАТЭ проверяют ее состояние, рассказала Яшина.

«Задачи у тех экспертов, которые находятся на станции, нет задачи комментировать [удары по ЗАЭС]. Комментирует их штаб-квартира в Вене. Задача тех, кто на станции, — фиксировать происходящее», — пояснила она.

При этом пресс-секретарь согласилась, что о сих пор представители организации отказываются прояснять в своих отчетах, от ударов кого страдает атомная станция, — они лишь фиксируют сам факт обстрелов и говорят, что так быть не должно. При этом никаких оценок наносящей удары стороне не выносится, подчеркнула Яшина. Она добавила, что на данный момент на станции трудятся 5 тыс. человек, на одну смену одновременно выходят по 200 специалистов.

Напомним, украинская армия нанесла удар по Запорожской АЭС при помощи дрона-камикадзе, в результате чего произошел пожар, который вскоре удалось потушить. Пострадали нерадиоактивные градирни — это специальное оборудование на АЭС для охлаждения воды. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал безрассудными атаки на станцию, но счел, что удар не повлиял на ядерную безопасность объекта. Сообщалось, что поврежденную градирню могут демонтировать.

Россию ранее призвали покинуть МАГАТЭ после ударов Украины по ЗАЭС.