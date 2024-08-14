Российский посол рассказал о планах Британии по Украине после выборов в США

Великобритания продолжит играть роль разжигателя конфликта на Украине независимо от того, кто победит на выборах президента в США, — Дональд Трамп или Камала Харрис. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол Российской Федерации в Лондоне Андрей Келин.

По его словам, британские официальные лица сами назвали свою страну «локомотивом», ведущим за собой западный лагерь. Дипломат считает, что Великобритания хотела бы продолжить играть эту роль, хотя бы на словах.

Также посол отметил, что британские военные жалуются на опустошение своих арсеналов из-за помощи Украине, а приобретение нового оружия и техники требует больших средств.

В этом же интервью Келин заявил, что Великобритания своими заявлениями о необходимости готовиться к войне с Россией пытается выбить побольше денег на свои вооруженные силы, нуждающиеся в серьезном обновлении. По его словам, королевство рассчитывает с помощью таких утверждений подтолкнуть международных партнеров, в первую очередь по Североатлантическому альянсу, к повышению оборонных расходов.

60-е по счету выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года.

Ранее Трамп заявил, что с Путиным можно вести переговоры по Украине.