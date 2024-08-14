Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Совфеде ответили на запрос ООН получить доступ в Курскую область

Сенатор Джабаров: доступ ООН в Курскую область — не очень хорошая идея

close
100%
Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Идея правозащитников ООН войти в Курскую область — не самая удачная, так как сейчас в этом регионе идут бои, считает сенатор Владимир Джабаров. Так в беседе с RT он отреагировал на соответствующий запрос представителей организации.

По мнению сенатора, подобные действия со стороны ООН могут стать не более чем попыткой оправдать действия Вооруженных сил Украины, атаковавших регион.

«Я думаю, что это не очень хорошая идея, потому что, во-первых, там идут бои, там идет зачистка территорий, и безопасность этим правозащитникам сейчас обеспечить никто не может», — заявил он.

Еще одним аргументом в пользу отказа на запрос ООН Джабаров высказал предположение, что все это заранее подготовленная акция, которая проводится с целью «налить грязь» на российских военных.

Напомним, накануне официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Равина Шамдасани заявила, что международное ведомство просит у Москвы доступ в Курскую область, чтобы проверить утверждения о нарушениях прав человека украинскими военными. Она подчеркнула, что собрать информацию о ситуации в российском регионе очень сложно без доступа к территориям.

Ранее на Западе раскрыли ожидания НАТО от атаки ВСУ на Курскую область.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами